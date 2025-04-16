Редкоземельные металлы начнут добывать из газа курильского вулкана

«Опытно-промышленная добыча рения и редких металлов для дальнейшей переработки и извлечения их из концентрата может быть начата в России в течение двух лет на вулкане Кудрявый на острове Итуруп», — передает ТАСС слова Коробова. Он добавил, что сейчас начинается этап строительства опытно-промышленного комплекса.