Редкоземельные металлы начнут добывать из газа курильского вулкана

На Курилах будет добываться не только рений, но и индий с германием.
В России в течение двух лет начнется добыча редкоземельного элемента рения на единственном в мире месторождении — вулкане Кудрявый на острове Итуруп на Курилах. Об этом сообщает один из инвесторов проекта «Русский рений» Максим Коробов.
«Опытно-промышленная добыча рения и редких металлов для дальнейшей переработки и извлечения их из концентрата может быть начата в России в течение двух лет на вулкане Кудрявый на острове Итуруп», — передает ТАСС слова Коробова. Он добавил, что сейчас начинается этап строительства опытно-промышленного комплекса.
Планируется, что в ближайшие один-два года начнется экспорт концентрата с редкими и редкоземельными металлами для последующей переработки. По словам инвестора, в начальный период ожидается производство десятков килограммов готовой продукции. Он также добавил, что проект включает добычу не только рения, но и индия с германием.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев объявил о планах по созданию кластера для глубокой переработки редкоземельных металлов на территории Сибири. Он отметил, что в округе уже функционируют самые масштабные в стране объекты в области гидроэнергетики, передает RT.