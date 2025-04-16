В системе «Честный знак» зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил о регистрации более 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии в системе цифровой маркировки «Честный знак». Это в два раза превышает первоначальные прогнозы, сделанные на этапе запуска обязательной регистрации, рассказали в организации РИА Новости.
С 1 марта 2025 года в России вступило в силу требование обязательной регистрации производителей и импортеров данной категории товаров в системе маркировки. За первый месяц количество участников рынка превысило ожидаемое значение на 68%, при этом число импортеров увеличилось на 109% и продолжает расти, уточнили в ЦРПТ.
По словам руководителя управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвары Михайловой, на данный момент в системе уже зарегистрированы свыше 3,5 тысячи производителей, что на 49% выше уровня, рассчитанного по данным государственной статистики.
Ранее сообщалось, что покинувший российский рынок бренд нижнего белья Victoria s Secret, возможно, возобновит свою деятельность в РФ.