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В системе «Честный знак» зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики

На данный момент в системе уже зарегистрированы свыше 3,5 тысячи производителей.

Источник: Аргументы и факты

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил о регистрации более 2,3 тысячи импортеров косметики и бытовой химии в системе цифровой маркировки «Честный знак». Это в два раза превышает первоначальные прогнозы, сделанные на этапе запуска обязательной регистрации, рассказали в организации РИА Новости.

С 1 марта 2025 года в России вступило в силу требование обязательной регистрации производителей и импортеров данной категории товаров в системе маркировки. За первый месяц количество участников рынка превысило ожидаемое значение на 68%, при этом число импортеров увеличилось на 109% и продолжает расти, уточнили в ЦРПТ.

По словам руководителя управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвары Михайловой, на данный момент в системе уже зарегистрированы свыше 3,5 тысячи производителей, что на 49% выше уровня, рассчитанного по данным государственной статистики.

Ранее сообщалось, что покинувший российский рынок бренд нижнего белья Victoria s Secret, возможно, возобновит свою деятельность в РФ.