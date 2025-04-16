В системе «Честный знак» зарегистрировали 2,3 тысячи импортеров косметики

С 1 марта 2025 года в России вступило в силу требование обязательной регистрации производителей и импортеров данной категории товаров в системе маркировки. За первый месяц количество участников рынка превысило ожидаемое значение на 68%, при этом число импортеров увеличилось на 109% и продолжает расти, уточнили в ЦРПТ.