В Омске в 2025 году завершат строительство пяти проблемных домов

Объект на улице Химиков, 28 (Советский район): строительство заморожено после расторжения договора с подрядчиком ООО «ГК “Энергосистемы”». Сроки возобновления работ пока не установлены. ЖК «Золотые купола» на пересечении улиц Тарская и Яковлева (Центральный район): ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Проверка завершения строительства планируется на 2 июня. ЖК «Весна» по адресу улица Перелёта, 1 (Кировский район): завершаются работы по отделке фасада, установке окон, ливневой канализации и лифтов. Проверка объекта назначена на 26 мая. ЖК «Весна» по адресу улица Перелёта, 2 (Кировский район): монтируются двери, кровля и фасады. Приёмка дома запланирована на 16 мая. Жилой дом в ЖК «Кристалл» по улице 70 лет Октября, 1 (Кировский район): сейчас ведётся строительство перекрытий четвёртого этажа. Сдача объекта ожидается 21 ноября.