«Ъ»: дочка «Газпрома» хочет перезапустить заводы Bosch

Предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», которым раньше владела дочерняя компания германской Bosch, а с 2024 года перешло под управление «Газпром бытовые системы» собирается перезапустить заводы немецкой компании в Санкт-Петербурге. Там в 2025 году намерены начать производство холодильников и стиральных машин. Об этом со ссылкой на финотчет ООО «БСХ бытовые приборы’сообщает “Коммерсантъ”.
Уже сейчас, отмечает издание, на заводе налаживают и настраивают оборудование, подбирают поставщиков сырья, создают прототипы и образцы техники. А руководство компании разработало модель будущих расходов и доходов на 10 лет вперед, вплоть до 2035 года.
Предполагается, что каждый год последовательно будут увеличиваться мощности предприятия. Этому, по планам, будут способствовать рост трудовых ресурсов и постепенная наладка оборудования, использование нового сырья и материалов.
В августе 2022 года сотрудники заводов Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы»), которые находятся в Стрельне под Петербургом, сообщили о массовых увольнениях. Людям предлагали прийти и подписать заявления. До марта одно предприятие выпускало стиральные машины, второе — холодильники. Однако пять месяцев назад стало известно, что деятельность заводов приостановилась, а в России будет функционировать только сервисная служба Bosch.
В Самаре в 2024 году планировали перезапустить бывший завод Bosch для выпуска там систем ABS (антиблокировочная система) и ESP (система стабилизации для предотвращения заноса) для автомобилей.