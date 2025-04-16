«Ъ»: дочка «Газпрома» хочет перезапустить заводы Bosch

В августе 2022 года сотрудники заводов Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы»), которые находятся в Стрельне под Петербургом, сообщили о массовых увольнениях. Людям предлагали прийти и подписать заявления. До марта одно предприятие выпускало стиральные машины, второе — холодильники. Однако пять месяцев назад стало известно, что деятельность заводов приостановилась, а в России будет функционировать только сервисная служба Bosch.