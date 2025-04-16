Судьба доллара: что происходит с иностранной валютой в России и при чем тут Трамп

В апреле курс доллара продолжает снижаться, однако в ближайшее время он снова может вырасти.
Центральный банк РФ к 16 апреля снизил курс доллара до 82,3003 рублей (по сравнению с 15 апреля упал на 46,68 копейки). При этом курс евро вырос и составил 93,6844 рубля, а юаня — 11,164 рубля, говорится на сайте регулятора. Как курс доллара менялся с начала 2025 года, почему укрепляется рубль и что будет с американской и российской валютами в будущем — в материале URA.RU.
Как менялся курс доллара и евро с начала года.
Доллар.
На 1 января 2025 года курс доллара находился на уровне 101,6797 рубля. На аналогичную дату в феврале он упал до 97,8107 рубля. В начале марта доллар значительно потерял в позициях, достигнув отметки в 88,2568 рубля, при этом в апреле ЦБ РФ объявил о его снижении до 82,3003 рублей. За указанный период времени курс доллара упал на 19,3794 копейки.
Динамика курса доллара с января 2025 годаФото: сайт Центрального банка РФ.
Евро.
На 1 января 2025 года курс евро составлял 106,1028 рубля. В феврале он незначительно снизился до 102,1301 рублей, а в марте резко достиг отметки в 91,5655 по отношению к рублю. По данным Банка России, на 16 апреля курс евро поднялся и теперь составляет 93,6844 рубля. За указанный период времени евро снизился на 12,4184 копейки.
Динамика курса евро с января 2025 годаФото: сайт Центрального банка РФ.
Что будет дальше с рублем и долларом.
Летом курс доллара вырастет до 100 рублей.
На фоне возможного укрепления доллара рубль за три года может ослабнуть на 58%Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Согласно прогнозу инвестиционного банка Goldman Sachs, курс американской валюты по отношению к российскому рублю к лету 2025 года достигнет отметки в 100 рублей. В дальнейшем ожидается, что доллар продолжит укрепляться: к 2026 году его курс достигнет 120 рублей, а в 2027 и 2028 годах повысится до 130 рублей. Это означает, что за три года рубль может ослабнуть на 58%.
В то же время, в отношении других валют доллар, по прогнозам Goldman Sachs, покажет обратную динамику. Банк прогнозирует ослабление американской валюты перед лицом японской иены. Эксперты называют ее «самой безопасной гаванью». При текущем курсе в 144 иены за доллар, к 2028 году ожидается снижение до 115 иен за доллар. Ослабление доллара в процентном соотношении составит примерно 25%, передает инвестиционно-аналитическая медиа-платформа Oninvest.
Почему сейчас происходит укрепление рубля.
Российский рубль продемонстрировал неожиданную устойчивость на мировом валютном рынке. При этом доллар падает на фоне снижения цен на нефть, хотя обычно это приводит к ослаблению российской валюты. Главный экономист компании Т-Инвестиции Софья Донец рассказала, что первая причина, почему рубль укрепляется, связана с тем, что Россия не сталкивается с массовым оттоком капитала иностранных инвесторов. Обычно подобное происходит из-за ухода из рискованных активов. Страна контролирует движение капитала, что защищает ее от указанного риска. Кроме того, высокие рублевые ставки привлекают как внутренние, так и внешние денежные потоки.
По словам Софьи Донец, в обиход инвесторов в РФ начало входить использование криптовалютыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Вторая причина роста курса рубля заключается в эволюции внешнеэкономических расчетов, а также в добавлении к традиционным валютам криптоактивов. Также последние два месяца 2025 года показали увеличение интереса среди российских инвесторов к активам, которые могут быть выгодны при ослаблении рубля. Однако этот интерес не приводит к увеличению спроса на иностранную валюту внутри России, так как большинство инвестиций осуществляется через инструменты, не требующие непосредственной покупки валюты, например через замещающие облигации или золото.
По словам Софьи Донец, третья причина укрепления российской валюты состоит в том, что рубль медленно реагирует на падение мировых цен на нефть. Динамика изменения стоимости сырья начинает отражаться на экономике РФ с задержкой в полтора-два месяца. При этом до сих пор сохраняется неопределенность относительно будущего стабилизации цен на российские углеводороды, учитывая «торговые войны» страна Запада и возможные новые антироссийские санкции.
Говоря о прогнозе по курсу рубля в ближайшее время, эксперт отметила, что в нем в течение апреля могут происходить изменения в сторону укрепления. Однако в ближайшие три месяца все же остаются преобладающими факторы, которые будут способствовать ослаблению курса рубля.
«Сохраняем прогноз по курсу 101—105 рублей за доллар на конец года», — заявила Донец. Ее слова передает telegram-канал «Т-Инвестиции».
Как «торговые войны» США могут повлиять на курс рубля.
Трамп ввел торговые пошлины для многих стран, что может повлиять на курс рубля Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Президент Штатов Дональд Трамп 2 апреля ввел торговые пошлины, начальная ставка которых составила 10%. С 9 апреля для 57 стран стали действовать повышенные тарифы, определенные в зависимости от величины торгового дефицита с каждой из этих стран. В связи с этим более чем 75 стран направили запросы о проведении переговоров, добившись временного возвращения ставок к исходным 10% для всех стран, за исключением Китая, на срок в 90 дней. При этом на Россию торговые пошлины не распространяются.
Однако подобные действия США все же могут существенно повлиять на ослабление рубля из-за снижения стоимости нефти. Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что если такие торговые тарифы будут действовать продолжительное время, курс доллара может подняться до 100 рублей и выше. По ее словам, возможно даже повторение сценария марта 2022 года, когда курс доллара достигал отметки в 120 рублей.