Судьба доллара: что происходит с иностранной валютой в России и при чем тут Трамп

Российский рубль продемонстрировал неожиданную устойчивость на мировом валютном рынке. При этом доллар падает на фоне снижения цен на нефть, хотя обычно это приводит к ослаблению российской валюты. Главный экономист компании Т-Инвестиции Софья Донец рассказала, что первая причина, почему рубль укрепляется, связана с тем, что Россия не сталкивается с массовым оттоком капитала иностранных инвесторов. Обычно подобное происходит из-за ухода из рискованных активов. Страна контролирует движение капитала, что защищает ее от указанного риска. Кроме того, высокие рублевые ставки привлекают как внутренние, так и внешние денежные потоки.