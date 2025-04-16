«Вторичка» продолжает дорожать: Что происходит с ценами на квартиры

— Прогнозы на будущее неоднозначные. Те, кто очень хотят продать, быстрее снижают цену — в основном через дисконт реальным покупателям. Другая же часть продавцов удерживают стоимость, нередко параллельно сдавая квартиру на время поиска покупателей. Поэтому в среднем и целом цены на вторичке будут и не особо расти, и не падать, — рассказал KP.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.