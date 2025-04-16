«Вторичка» продолжает дорожать: Что происходит с ценами на квартиры

Квартиры на вторичном рынке в России за год выросли в цене. В среднем по стране они подорожали на 5,5% на конец первого квартала 2025 года — это данные компании «Этажи». В Москве рост чуть выше, но все равно ниже уровня инфляции.
— Прогнозы на будущее неоднозначные. Те, кто очень хотят продать, быстрее снижают цену — в основном через дисконт реальным покупателям. Другая же часть продавцов удерживают стоимость, нередко параллельно сдавая квартиру на время поиска покупателей. Поэтому в среднем и целом цены на вторичке будут и не особо расти, и не падать, — рассказал KP.RU директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Зато спрос в столице заметно увеличился. По данным Росреестра, на конец первого квартала 2025 года число сделок с «вторичкой» выросло на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как отметил глава Росреестра по Москве Игорь Майданов, чаще всего покупают обычные квартиры в старых границах города. Там жилье дешевле, чем в новостройках, особенно в новых районах.