Курсы валют на 16 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть незначительно снизились во вторник после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст уменьшилась на 14%, до 64,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 0,1% и торговались по 61,47 доллару за баррель.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии во вторник, передает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 3,234,66 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,26% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,34%, достигнув отметки 32,28 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:17 аст bitcoin торговался по 84 942,5 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты повысилась на 1,13%, а ее капитализация составила 1,68 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 623,3 долларов, понизившись в цене на 0,22%. Капитализация этой криптовалюты составила 195,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,68 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 16 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 15 апреля.
1 австралийский доллар 328.65 тенге.
1 азербайджанский манат 304.96 тенге.
10 армянский драм 13.34 тенге.
1 белорусский рубль 158.27 тенге.
1 бразильский реал 88.27 тенге.
10 венгерских форинтов 14.32 тенге.
1 гонконгский доллар 66.63 тенге.
1 грузинский лари 189.9 тенге.
1 датская крона 78.56 тенге.
1 дирхам ОАЭ 140.74 тенге.
1 доллар США 516.91 тенге.
1 евро 586.33 тенге.
1 индийская рупия 6.03 тенге.
1000 иранский риал 12.3 тенге.
1 канадский доллар 372.87 тенге.
1 китайский юань 70.66 тенге.
1 кувейтский динар 1685.61 тенге.
1 кыргызский сом 5.91 тенге.
1 малазийский ринггит 117.21 тенге.
1 мексиканский песо 25.78 тенге.
1 молдавский лей 30.23 тенге.
1 норвежская крона 48.94 тенге.
1 польский злотый 136.78 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 137.77 тенге.
1 российский рубль 6,3 тенге.
1 СДР 700.29 тенге.
1 сингапурский доллар 392.91 тенге.
1 таджикский сомони 47.86 тенге.
1 тайский бат 15.44 тенге.
1 турецкая лира 13.57 тенге.
100 узбекских сумов 4.01 тенге.
1 украинская гривна 12.55 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684.29 тенге.
1 чешская крона 23.39 тенге.
1 шведская крона 53 тенге.
1 швейцарский франк 634.63 тенге.
1 южноафриканский ранд 27.37 тенге.
100 южнокорейских вон 36.23 тенге.
1 японская иена 3.62 тенге.