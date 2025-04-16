Курсы валют на 16 апреля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть незначительно снизились во вторник после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст уменьшилась на 14%, до 64,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 0,1% и торговались по 61,47 доллару за баррель.