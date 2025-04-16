В Башкирии под жилую застройку продают два земельных участка

Общая площадь территорий превышает 7,7 тысяч квадратных метров. Земельные участки фонд получает взамен решения прав пострадавших дольщиков — выплаты денежной компенсации. Инвестор может построить на участках многоквартирные дома.
Аукционы пройдут на площадках Росэлторг. На одном из участков расположен незавершенный дом застройщика-банкрота общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Дольщики получили денежные выплаты в полном размере.
В Учалах участок расположен на улице Горького 2/2, и прием заявок завершится 5 мая. В Кармаскалинском районе территория расположена в Кармаскалах, на Центральной улице, д. 10 — в этом случае прием заявок закроется 28 апреля.