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В Башкирии под жилую застройку продают два земельных участка

Фонд развития территорий выставил на торги два земельных участка в Учалах и Кармаскалинском районе Башкирии.

Общая площадь территорий превышает 7,7 тысяч квадратных метров. Земельные участки фонд получает взамен решения прав пострадавших дольщиков — выплаты денежной компенсации. Инвестор может построить на участках многоквартирные дома.

Аукционы пройдут на площадках Росэлторг. На одном из участков расположен незавершенный дом застройщика-банкрота общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Дольщики получили денежные выплаты в полном размере.

В Учалах участок расположен на улице Горького 2/2, и прием заявок завершится 5 мая. В Кармаскалинском районе территория расположена в Кармаскалах, на Центральной улице, д. 10 — в этом случае прием заявок закроется 28 апреля.