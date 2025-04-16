Россия до конца года может лишиться десятка китайских автобрендов

Причина неутешительная: спрос не оправдал ожиданий. Переполненные склады, слабеющий потребительский интерес и высокие ставки по автокредитам делают бизнес малорентабельным. В результате некоторые франшизы аннулируются, а дилерские сети сокращаются.
Эксперты отмечают, что китайских марок оказалось больше, чем может переварить российский авторынок. Среди потенциальных «кандидатов на выход» называются такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также указывал на риск ухода китайских автопроизводителей. По его словам, переизбыток предложения при слабом спросе ставит под угрозу устойчивость этих марок на рынке.