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Россия до конца года может лишиться десятка китайских автобрендов

Китайские автопроизводители начали пересматривать свои позиции на российском рынке. По оценке аналитиков и дилеров, до десяти брендов из КНР могут в ближайшее время свернуть деятельность в России, сообщает газета «Коммерсант».

Источник: Life.ru

Причина неутешительная: спрос не оправдал ожиданий. Переполненные склады, слабеющий потребительский интерес и высокие ставки по автокредитам делают бизнес малорентабельным. В результате некоторые франшизы аннулируются, а дилерские сети сокращаются.

Эксперты отмечают, что китайских марок оказалось больше, чем может переварить российский авторынок. Среди потенциальных «кандидатов на выход» называются такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также указывал на риск ухода китайских автопроизводителей. По его словам, переизбыток предложения при слабом спросе ставит под угрозу устойчивость этих марок на рынке.