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Китайские авто сдают назад: около десяти автобрендов КНР допустили уход из России

«Ъ»: Россию до конца года планируют покинуть до десяти автобрендов из Китая.

Источник: Комсомольская правда

До десятка марок китайского автопрома, которые не приносят дилерам достаточной рентабельности, могут покинуть российский рынок до конца 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Низкие шансы на выживание на российском рынке имеют те бренды, которые за квартал не продают больше 60 автомобилей. Среди этих брендов: Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG, чьими автомобилями из-за низкого спроса затоварены склады, и чьи модели считаются неликвидными.

Ранее сообщалось, что в России начали массово закрываться автосалоны с китайскими автомобилями. С января по март 2025 года уже закрылось 213 автосалонов. Это значительно больше, чем за весь 2023 год. Лидерами по потерям дилеров стали марки Bestune, Kaiyi и DFM.

Лизинговые компании и автодилеры сталкиваются с убытками из-за резкого падения цен на автомобили китайских марок, включая BAIC и Kaiyi.