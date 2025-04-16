Китайские авто сдают назад: около десяти автобрендов КНР допустили уход из России

Ранее сообщалось, что в России начали массово закрываться автосалоны с китайскими автомобилями. С января по март 2025 года уже закрылось 213 автосалонов. Это значительно больше, чем за весь 2023 год. Лидерами по потерям дилеров стали марки Bestune, Kaiyi и DFM.