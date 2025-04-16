В Приморье хотят наладить производство пенобетона

Компания «ЭКОСТРОЙ ДВ», получив статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), планирует запустить производство пенобетона в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Предприятие планирует начать работу в 2025 году и выпускать до 42 кубометров пеноблоков в сутки. Продукция предназначена для застройщиков многоквартирных домов, коттеджных посёлков и частных клиентов. Инвестиции в проект составят 17 млн рублей.
По словам генерального директора компании Максима Лиса, использование льгот СПВ позволит создать современное производство, обеспечивающее регион качественными стройматериалами. Пенобетонные блоки отличаются высокой теплоизоляцией, прочностью и долговечностью, что ускоряет строительство и снижает затраты.
Для достижения стабильного качества на предприятии внедрят автоматизированную линию и многоступенчатый контроль. Как отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев, подобные проекты способствуют развитию региона, снижению стоимости жилья и удовлетворению спроса строительных компаний.
Сейчас в Приморье резиденты СПВ реализуют 1815 проектов, из которых 512 уже введены в эксплуатацию. Общий объём инвестиций превысил 497,89 млрд рублей, создано более 48 тысяч рабочих мест.