В Приморье хотят наладить производство пенобетона

Предприятие планирует начать работу в 2025 году и выпускать до 42 кубометров пеноблоков в сутки. Продукция предназначена для застройщиков многоквартирных домов, коттеджных посёлков и частных клиентов. Инвестиции в проект составят 17 млн рублей.