Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Tesla не может купить запчасти для авто из Китая из-за пошлин США

По данным информагентства, сначала компания хотела взять на себя допрасходы, но после очередного увеличения пошлин передумала.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания-производитель электромобилей Tesla приостановила планы о поставках комплектующих для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из Китая из-за увеличения Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

По словам некоторого осведомленного источника, на которого ссылается агентство, после введения 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, но когда их увеличили еще, компания была вынуждена отложить планы по импорту из Китая.

Reuters отмечает, что из-за сложившейся ситуации оказались под угрозой срыва намерения Tesla по массовому выпуску Cybercab и Semi, который компания собиралась начать в октябре этого года.

К слову, ранее произошли массовые нападения на дилерские центры, машины и зарядные станции Tesla в США. Владелец компании Илон Маск назвал это терактом.