Reuters: Tesla не может купить запчасти для авто из Китая из-за пошлин США

Американская компания-производитель электромобилей Tesla приостановила планы о поставках комплектующих для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из Китая из-за увеличения Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.
По словам некоторого осведомленного источника, на которого ссылается агентство, после введения 34-процентных пошлин Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, но когда их увеличили еще, компания была вынуждена отложить планы по импорту из Китая.
Reuters отмечает, что из-за сложившейся ситуации оказались под угрозой срыва намерения Tesla по массовому выпуску Cybercab и Semi, который компания собиралась начать в октябре этого года.
К слову, ранее произошли массовые нападения на дилерские центры, машины и зарядные станции Tesla в США. Владелец компании Илон Маск назвал это терактом.