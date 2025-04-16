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Цены на автомобили с пробегом взлетели в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 апреля, ФедералПресс. Весной этого года цена на подержанные автомобили от дилеров в Новосибирской области выросли на 9%. Средняя стоимость таких автомобилей составила 2,43 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес».

Источник: AP 2024

«Повышение цен у дилеров связано с тем, что в условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно максимально быстро реализовать», — цитирует «Коммерсантъ» главу сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадима Манькова.

Между тем средние цены на автомобили частных продавцов стали на 2% ниже по сравнению с февралем и составили 1,32 миллиона рублей. Лидерами продаж в первый месяц весны среди поддержанных автомобилей стала отечественная Lada Vesta, средняя цена которой составляет 1 миллион рублей, а на втором месте — Toyota Camry за 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что в столице Сибири выросли цены на бензин. Наиболее заметно, по сравнению с февральскими показателями, увеличилась стоимость топлива марки АИ-95. Также отмечено повышение цены на дизельное топливо.