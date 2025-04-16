Цены на автомобили с пробегом взлетели в Новосибирской области

«Повышение цен у дилеров связано с тем, что в условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно максимально быстро реализовать», — цитирует «Коммерсантъ» главу сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадима Манькова.
Между тем средние цены на автомобили частных продавцов стали на 2% ниже по сравнению с февралем и составили 1,32 миллиона рублей. Лидерами продаж в первый месяц весны среди поддержанных автомобилей стала отечественная Lada Vesta, средняя цена которой составляет 1 миллион рублей, а на втором месте — Toyota Camry за 2,7 миллиона рублей.
Напомним, что в столице Сибири выросли цены на бензин. Наиболее заметно, по сравнению с февральскими показателями, увеличилась стоимость топлива марки АИ-95. Также отмечено повышение цены на дизельное топливо.