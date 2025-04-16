Цены на автомобили с пробегом взлетели в Новосибирской области

Между тем средние цены на автомобили частных продавцов стали на 2% ниже по сравнению с февралем и составили 1,32 миллиона рублей. Лидерами продаж в первый месяц весны среди поддержанных автомобилей стала отечественная Lada Vesta, средняя цена которой составляет 1 миллион рублей, а на втором месте — Toyota Camry за 2,7 миллиона рублей.