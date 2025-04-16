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Сибирячка отсудила четыре миллиона с фирмы за испорченный ремонт

Ее не устроило качество работы.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска отсудила с фирмы деньги за испорченный ремонт. Она наняла бригаду для проведения ремонтно-отделочных работ. В итоге осталась недовольна их качеством.

— Она обратилась в экспертную организацию, которая составила заключение, где отражены недостатки, выявленные при проведении ремонтно-отделочных работ, выполненных ответчиком, а также определена стоимость и виды работ, необходимые для устранения соответствующих недостатков, — сообщается на сайте Новосибирского областного суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Женщине должны выплатить 4 миллиона рублей. В эту сумму входит стоимость нового ремонта, неустойка и штраф.

Фирма не согласилась с решением и подала апелляцию. Однако ее оставили без удовлетворения.