Сибирячка отсудила четыре миллиона с фирмы за испорченный ремонт

— Она обратилась в экспертную организацию, которая составила заключение, где отражены недостатки, выявленные при проведении ремонтно-отделочных работ, выполненных ответчиком, а также определена стоимость и виды работ, необходимые для устранения соответствующих недостатков, — сообщается на сайте Новосибирского областного суда.