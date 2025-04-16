В Новосибирске озвучили дату окончания отопительного сезона

Однако Дмитрий Перязев обратил внимание на то, что окончательное решение о завершении периода теплоподачи остается за мэрией Новосибирска. Для этого у городской администрации есть специальная рабочая группа, на основе выводов которых будет определено окончание отопительного сезона.