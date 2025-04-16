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В Новосибирске озвучили дату окончания отопительного сезона

Решение о завершении сезона будет принимать мэрия.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске энергетики планируют завершить отопительный сезон в первой половине мая. Об этом сообщил генеральный директор СГК Дмитрий Перязев на пресс-конференции ТАСС.

По словам директора предприятия, отопление в домах могут отключить уже в районе майских праздников, когда начнут устанавливаться положительные температуры.

Однако Дмитрий Перязев обратил внимание на то, что окончательное решение о завершении периода теплоподачи остается за мэрией Новосибирска. Для этого у городской администрации есть специальная рабочая группа, на основе выводов которых будет определено окончание отопительного сезона.

Согласно постановлению Правительства РФ, подача тепла в жилые дома прекращается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. На этой же неделе в Новосибирске прогнозируют похолодание до −6 и снег.

Екатерина Павлюх.