В Новосибирске озвучили дату окончания отопительного сезона

В Новосибирске энергетики планируют завершить отопительный сезон в первой половине мая. Об этом сообщил генеральный директор СГК Дмитрий Перязев на пресс-конференции ТАСС.
По словам директора предприятия, отопление в домах могут отключить уже в районе майских праздников, когда начнут устанавливаться положительные температуры.
Однако Дмитрий Перязев обратил внимание на то, что окончательное решение о завершении периода теплоподачи остается за мэрией Новосибирска. Для этого у городской администрации есть специальная рабочая группа, на основе выводов которых будет определено окончание отопительного сезона.
Согласно постановлению Правительства РФ, подача тепла в жилые дома прекращается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов. На этой же неделе в Новосибирске прогнозируют похолодание до −6 и снег.
Екатерина Павлюх.