В Казахстане ликвидируют девять банков

Если у вкладчика были сберегательные вклады, то мы по ним возмещаем не более 20 млн тенге. Если у него были открыты текущие счета, карточки или любые иные депозиты не сберегательные, а срочные, не срочные депозиты в тенге, мы выплачиваем не более 10 млн тенге. По средствам, которые находятся также на счетах, карточках, депозитах в иностранной валюте мы выплачиваем не более 5 млн тенге.