Регулятор проверил 11 банков на устойчивость к финансовым шокам

Надзорная модель SREP направлена на повышение качества корпоративного управления и совершенствование бизнес-процессов банков. В 2024 году оценка SREP была проведена на основе обновленной методологии, предусматривающей более глубокий и всесторонний анализ. Это позволило повысить эффективность идентификации, оценки и контроля рисков.
В рамках AQR были проведены детальный анализ ссудных портфелей банков и оценка достаточности провизий. Проведенное НСТ позволило оценить устойчивость банковского сектора к возможным экономическим и финансовым шокам. В периметр AQR и НСТ вошли 11 банков с совокупной долей 85% от активов банковского сектора.
«По итогам оценок AQR и НСТ 2024 года достаточность основного капитала (k1) составила 15,0%, что существенно превышает минимальный установленный норматив — 5,5%. Впервые по итогам надзорного цикла применены индивидуальные надбавки и буферы на достаточность капитала банков. Данные меры направлены на повышение финансовой устойчивости банковского сектора и достаточного запаса капитала для покрытия потенциальных рисков», — отметил заместитель председателя агентства Тимур Абилкасымов.
Решения о применении надзорной надбавки по результатам SREP и AQR, а также буферов на достаточность капитала банков приняты на заседании Комитета Агентства по пруденциальному регулированию и развитию финансового рынка. Все банки сохранили достаточный запас капитала, соблюдая минимальные нормативные требования с учетом надзорной надбавки.
Диапазон надзорной надбавки для банков, включенных в регулярный AQR, составляет от 0 до 6% в зависимости от результатов SREP и AQR. Для банков, не участвующих в AQR, надбавка составляет от 0 до 3% и определяется по итогам SREP.
Буфер по результатам НСТ варьируется от 0% до 3% в зависимости от уровня подверженности банков стрессовым сценариям и в отличие от надзорной надбавки учитывается только при ограничении распределения чистого дохода банков на выплату дивидендов.
«Банкам необходимо учитывать установленную надзорную надбавку и буфер в процессах стратегического и бюджетного планирования, а также при определении риск-аппетитов. Агентство направило банкам требования и рекомендации для устранения недостатков, выявленных по результатам очередного цикла риск-ориентированного надзора», — подчеркнул Тимур Абилкасымов.
По результатам комплексной оценки SREP Агентством опубликован первый отчет, который содержит основные выводы надзорной оценки, а также детальное описание процедуры и примененной методологии, что позволяет глубже понять уровень устойчивости банковского сектора Казахстана. На сайте Агентства также доступны ежегодные отчеты по результатам AQR и НСТ за 2024 год.
В конце января 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало Отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR) за 2024 год. Под проверку попали также 11 крупных банков, чьи активы составили 85% банковской системы.