Правительство РФ выделит Петербургу на крупные дорожные объекты 100 млрд рублей

Это средства для объекта, строить который мы также планируем по схеме ГЧП. Сейчас ведем переговоры с инвестором. Этот сложный переход через железнодорожные пути Московского направления в районе остановки «5-й километр» длиной свыше 200 метров крайне необходим городу. Он примет на себя транспорт с Большого Смоленского моста, который мы строим ускоренными темпами.