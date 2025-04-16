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Правительство РФ выделит Петербургу на крупные дорожные объекты 100 млрд рублей

Порядка 100 млрд рублей выделит Петербургу правительство РФ на крупные дорожные объекты в 2025—2030 годах. Об этом рассказали в Смольном 16 апреля.

Источник: Reuters

Городу дадут деньги на три объекта: Широтную магистраль скоростного движения, достройку Московско-Дунайской развязки и возведение нового путепровода между Фрунзенским и Невским районами в продолжение улицы Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова.

Это средства для объекта, строить который мы также планируем по схеме ГЧП. Сейчас ведем переговоры с инвестором. Этот сложный переход через железнодорожные пути Московского направления в районе остановки «5-й километр» длиной свыше 200 метров крайне необходим городу. Он примет на себя транспорт с Большого Смоленского моста, который мы строим ускоренными темпами.

Александр Беглов
губернатор Петербурга

Федеральное софинансирование на строительство ШМСД планируется выделить с 2027 по 2030 годы четырьмя траншами размером от 2,5 до 32,5 млрд рублей. На завершение Московско-Дунайской развязки предусмотрено свыше 300 млн в 2025 году, а на создание путепровода во Фрунзенский район — 200 млн рублей в 2029—2030 годах.