В Иркутской области начали строить мост через Витим

Масштабная стройка стартовала в Бодайбинском районе Иркутской области. Здесь началось возведение моста через реку Витим на дороге Таксимо — Бодайбо. Переправа позволит обеспечить круглогодичное движение автотранспорта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Строительство моста с двухполосным движением выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование работ составляет более 1 млрд рублей.
«Мост позволит заменить паром через Витим, обеспечить круглогодичный и безопасный проезд для жителей, беспрепятственную доставку грузов и техники. Это позволит создать более комфортные условия для жителей, повысить привлекательность региона. Строительство моста — это совместный проект с компанией “Полюс”», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Возведением дорожного объекта занимается АО «Мостострой-11». Контракт на проведение работ с компанией заключили в ноябре прошлого года. Подрядчик начал подготовительные работы по устройству промежуточных опор, завозу техники и материалов.
Добавим, длина моста составит 414 метров, а ширина — свыше 12 метров. По обе стороны переправы обустроят автоподходы. Вместе с переходом протяженность подъездов составит 6 км. Дорожное полотно будет асфальтобетонным.
По плану строительство моста через Витим будет продолжаться в течение четырех лет. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2028 год.
«Новый дорожный объект возводят в стороне от действующей паромной переправы. Работы идут согласно утвержденному плану. Они находятся на постоянном контроле», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.