В Иркутской области начали строить мост через Витим

«Мост позволит заменить паром через Витим, обеспечить круглогодичный и безопасный проезд для жителей, беспрепятственную доставку грузов и техники. Это позволит создать более комфортные условия для жителей, повысить привлекательность региона. Строительство моста — это совместный проект с компанией “Полюс”», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.