«Ъ»: до конца года Россию планируют покинуть до 10 автобрендов из КНР

Россию в 2025 году покинут до 10 автобрендов из Китая дилеры стали отказываться от работы с убыточными компаниями, которые не могут продать больше 20 машин. Это приведет к рекордному падению продаж китайских авто на отечественном рынке и массовым увольнениям персонала, говорят эксперты. Каким брендам из КНР повезло меньше всего в материале Газеты.Ru .