Цели новой «пятилетки». До 2030 года в Омске реализуют 13 нацпроектов

С 2019 года в России реализовывалось 14 национальных проектов. 13 из них действовали на территории Омского региона, восемь — в областном центре.
На их реализацию было выделено более 32 млрд руб., больше половины из которых — средства федерального бюджета.
Подробности — в материале «АиФ в Омске».
Первые 6 лет.
В рамках проектов «Образование» и «Демография» было построено 11 детских садов почти для 2000 детей, открыта 71 ясельная группа на 1435 мест. В 2020 году свои двери распахнула школа на 1122 места в Амурском посёлке, а в 2024-м — школа на Космическом проспекте. Строительство школы в Серебряном Береге, которую должны были возвести ещё прошлым летом, в этом году продолжается уже за пределами национального проекта.
По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» была отремонтирована 101 дорога, реконструирован Ленинградский мост и построена развязка по ул. 3-я Островская. Город приобрёл 62 троллейбуса и 178 автобусов, работающих на природном газе.
В рамках нацпроекта «Экология» ликвидировано четыре свалки, а по программе газификации компенсировали затраты собственникам почти 3,5 тыс. домовладений.
«Одной из приоритетных задач прошлого цикла было формирование комфортной городской среды. В этом году Омск в рамках индекса качества городской среды перешёл в зелёную зону. Мы получили 183 балла, тем самым выполнили поручение президента», — рассказала заместитель мэра города Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.
Второй цикл.
В следующий цикл реализации нацпроектов — 2025−2030 годы — Омская область планирует участие в 13. Сейчас в Омске реализуются четыре. Включают они в себя 12 федеральных проектов по поддержке семей, развитию инфраструктуры образования и культуры, мероприятия по расселению аварийного жилья, ремонту дорог, благоустройству территорий и газификации частного сектора.
Часть работ, начатых в прошлый цикл, продолжается. Например, задачи нацпроекта «Демография» продолжает выполнять проект «Семья». В его рамках возобновляется работа по строительству детского сада на Завертяева, которая началась достаточно давно, но подрядчик не смог своевременно выполнить свои обязательства.
«С этого года у нас появилось такое мероприятие, как капитальный ремонт действующих детских садов. В этом году мы начинаем ремонт детсада № 87, контракт уже заключён, приступаем к работе», — рассказала Елена Дячук.
Кроме того, в 15 школах города ведётся капитальный ремонт.
Комфорт для жизни.
Значимым для города направлением является проект «Инфраструктура для жизни».
«Продолжатся мероприятия по расселению аварийного жилья, они у нас будут ещё до конца 2030 года», — добавила Елена Дячук. Кстати, за прошлые шесть лет в Омске за счёт федеральных средств расселили почти 3000 человек. Кроме того, продолжается ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ, планируют этим летом завершить и реконструкцию бульвара Архитекторов.
В 2025 году запланировано благоустройство трёх общественных территорий, выбранных омичами. Это центральный пляж № 2, пешеходная аллея по ул. Энергетиков и сквер Борцов Революции.
Модернизировать собираются и коммунальную инфраструктуру — на замену тепловых сетей на 11 участках понадобится около 500 млн руб.
«Мы все помним, какие проблемы у нас возникали с системой теплоснабжения, поэтому такие мероприятия дают возможность отремонтировать теплосети», — добавила заместитель мэра. Продлятся работы до 2027 года.
На 2026−2027 годы запланирован капремонт в 13 школах и 5 детсадах, начало реконструкции «Комсомольского» моста.