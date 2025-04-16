Цели новой «пятилетки». До 2030 года в Омске реализуют 13 нацпроектов

В рамках проектов «Образование» и «Демография» было построено 11 детских садов почти для 2000 детей, открыта 71 ясельная группа на 1435 мест. В 2020 году свои двери распахнула школа на 1122 места в Амурском посёлке, а в 2024-м — школа на Космическом проспекте. Строительство школы в Серебряном Береге, которую должны были возвести ещё прошлым летом, в этом году продолжается уже за пределами национального проекта.