В Красноярске в очередной раз пытаются продать ТРЦ «Июнь»

В Красноярске снова пытаются продать ТРЦ «Июнь» на улице Партизана Железняка. Собственник ООО «Лекс» разместил лот на площадке для торгов Сбера.
Напомним, торговый центр выставляли на продажу в 2021 году. Затем, спустя еще год, площадке снова попытались найти нового владельца. Тогда стоимость «Июня» составляет 2,1 млрд рублей. Как пишет издание «Город Прима», в актуальном объявлении указана цена в 1,6 млрд рублей.
Общая площадь здания 2008 года постройки составляет почти 75 тысяч кв. м., из них 49 тысяч кв. м. пригодны для аренды. Сейчас торговый центр не пользуется популярностью, поэтому многие павильоны пустуют.