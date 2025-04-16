Молдова стала производить вина меньше на треть за последние 4 года: Наша страна выпала из «десятки» винных лидеров мира

Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось нарастить выпуск этого продукта, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).