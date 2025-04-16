Молдова стала производить вина меньше на треть за последние 4 года: Наша страна выпала из «десятки» винных лидеров мира

Молдова не вошла в десятку мировых производителей вина, его производство сократилось более чем на треть.
Италия в 2024 году вновь стала главным производителем вина в мире, потеснив Францию, а Россия стала одиннадцатой и одной из немногих стран, которой удалось нарастить выпуск этого продукта, следует из материалов Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
Ранее гендиректор организации Джон Баркер сообщил, что производство вина в мире в 2024 году рухнуло до 226 миллионов гектолитров, что стало минимумом с 1961 года.
Большинство основных производителей вина в прошлом году сталкивались со снижением выпуска, сильнее всего он просел в Бразилии (-41%) и Молдове (-40%).
Тройку лидеров, как и годом ранее, замыкает Испания, уступившая Франции. В десятке ведущих производителей также США, Аргентина, Австралия, Чили, южная Африка, Германия и Португалия.