$1,3 млн возместят казахстанским экспортерам

Об этом сообщил национальный оператор по поддержке внешней торговли QazTrade. Это значит, что казахстанские компании смогут рассчитывать на увеличенное финансирование, что позволит расширить охват и улучшить поддержку для малого и среднего бизнеса.
Ресурсы сейчас направлены на развитие несырьевого экспорта, а также на поддержку компаний, выходящих на международные рынки, отметил оператор.
В 2025 году рассматривается проактивная система возмещения, то есть, государственная поддержка начнется еще до начала экспортной деятельности. Компании смогут получить помощь на этапе подготовки — в области маркетинга, упаковки, сертификации и других этапах, которые важны для успешного выхода на международные рынки.
Главная цель — не просто компенсировать затраты, но создать условия для роста и конкурентоспособности казахстанского экспорта. Особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, который является основным драйвером несырьевого экспорта.
Для обеспечения поддержки экспортеров планируется внедрение IT-экосистемы, которая упростит процесс и сделает его более доступным. Все станет проще и быстрее, обещает QazTrade. Подача заявок, отслеживание статусов и доступ к мерам поддержки будут через одно цифровое окно.