$1,3 млн возместят казахстанским экспортерам

В 2025 году рассматривается проактивная система возмещения, то есть, государственная поддержка начнется еще до начала экспортной деятельности. Компании смогут получить помощь на этапе подготовки — в области маркетинга, упаковки, сертификации и других этапах, которые важны для успешного выхода на международные рынки.