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$1,3 млн возместят казахстанским экспортерам

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Казахстанским экспортерам возместят 6,8 миллиардов тенге (1,3 миллиона долларов).

Источник: Министерство транспорта Казахстана

Об этом сообщил национальный оператор по поддержке внешней торговли QazTrade. Это значит, что казахстанские компании смогут рассчитывать на увеличенное финансирование, что позволит расширить охват и улучшить поддержку для малого и среднего бизнеса.

Ресурсы сейчас направлены на развитие несырьевого экспорта, а также на поддержку компаний, выходящих на международные рынки, отметил оператор.

В 2025 году рассматривается проактивная система возмещения, то есть, государственная поддержка начнется еще до начала экспортной деятельности. Компании смогут получить помощь на этапе подготовки — в области маркетинга, упаковки, сертификации и других этапах, которые важны для успешного выхода на международные рынки.

Главная цель — не просто компенсировать затраты, но создать условия для роста и конкурентоспособности казахстанского экспорта. Особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, который является основным драйвером несырьевого экспорта.

рассказал управляющий директор QazTrade Азамат Кусаинов на встрече с экспортерами

Для обеспечения поддержки экспортеров планируется внедрение IT-экосистемы, которая упростит процесс и сделает его более доступным. Все станет проще и быстрее, обещает QazTrade. Подача заявок, отслеживание статусов и доступ к мерам поддержки будут через одно цифровое окно.