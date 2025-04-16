Пермские новостройки вновь демонстрируют рост цен

По словам эксперта сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексея Скоробогача, в марте доля предложений квартир в современном жилищном фонде достигла 50%, при этом год назад этот показатель составлял лишь 35%. В связи с этим рынок новостроек в текущем году будет конкурировать с «новыми» квартирами на вторичном рынке.