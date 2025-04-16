СГК направит миллиарды на улучшение теплоснабжения Новосибирска

Компания «СГК» направит около 10 млрд рублей на модернизацию и строительство тепловых коммуникаций Новосибирска в 2025 году, что на 40% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщил генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев на пресс-конференции.
В рамках программы планируется заменить более 55 км теплотрасс, включая комплексную перекладку 39 участков общей протяженностью свыше 20 км.
«В 2025 году акцент сделан не только на тепловых сетях, но и на инфраструктуре, отвечающей за качество подачи теплоносителя: перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах. Запланирована модернизация 14-ти ЦТП и четырех насосных станций, включая левобережную ПНС № 2», — сообщили в пресс-службе СГК.
Для контроля состояния сетей компания продолжит использовать современные методы диагностики, включая внутритрубное обследование с помощью роботов. В 2025 году планируется проверить 25 км сетей на правом берегу и 7 км на левом.