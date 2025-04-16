СГК направит миллиарды на улучшение теплоснабжения Новосибирска

Компания «СГК» направит около 10 млрд рублей на модернизацию и строительство тепловых коммуникаций Новосибирска в 2025 году, что на 40% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщил генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев на пресс-конференции.