Разработка проекта долгожданного моста на остров Елена во Владивостоке уже началась

Согласно документу, проект планировки территории под размещение линейного объекта в районе поселка Канал на острове Русский, переходящего в мостовое сооружение на остров Елена, будет разрабатываться по обращению ООО СЗ «Морской берег». Эта компания входит в девелоперскую группу «Остов», ранее выкупившую почти все частные участки на острове Елены. Застройщик подтвердил намерение освоить территорию и построить мост, уточнив, что реализация проекта рассчитана на 15 лет.