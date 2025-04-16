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Разработка проекта долгожданного моста на остров Елена во Владивостоке уже началась

Во Владивостоке началась подготовка проектной документации для размещения мостового перехода на остров Елены из поселка Канал на острове Русский.

Источник: Соцсети

Об этом говорится в опубликованном постановлении администрации города.

Согласно документу, проект планировки территории под размещение линейного объекта в районе поселка Канал на острове Русский, переходящего в мостовое сооружение на остров Елена, будет разрабатываться по обращению ООО СЗ «Морской берег». Эта компания входит в девелоперскую группу «Остов», ранее выкупившую почти все частные участки на острове Елены. Застройщик подтвердил намерение освоить территорию и построить мост, уточнив, что реализация проекта рассчитана на 15 лет.

«Мост уже проектируется, ориентировочно проект будет готов к декабрю этого года», — сообщили представители компании VL.ru.

Как уточняется, дорога к предполагаемому мосту уже существует — это спуск к Каналу от Университетского проспекта, однако, возможно, ее реконструируют. Общая площадь территории, охваченной планировкой, составляет 10,1 га и включает дорогу вдоль канала, участок поселка Канал, прибрежную зону и часть острова Елены. Предполагается, что выход моста будет организован на участок, принадлежащий МО РФ (кадастровый номер 25:28:060102:2).

По данным мэрии, сроки разработки проектной документации не определены. Ранее планировалось, что строительство моста будет вестись на частные инвестиции, в связи с чем реализация проекта «мини-ВКАД» стала альтернативой более масштабному кольцу транспортного обхода Владивостока, сроки реализации которого остаются неопределенными.