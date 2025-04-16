Разработка проекта долгожданного моста на остров Елена во Владивостоке уже началась

Об этом говорится в опубликованном постановлении администрации города.
Согласно документу, проект планировки территории под размещение линейного объекта в районе поселка Канал на острове Русский, переходящего в мостовое сооружение на остров Елена, будет разрабатываться по обращению ООО СЗ «Морской берег». Эта компания входит в девелоперскую группу «Остов», ранее выкупившую почти все частные участки на острове Елены. Застройщик подтвердил намерение освоить территорию и построить мост, уточнив, что реализация проекта рассчитана на 15 лет.
«Мост уже проектируется, ориентировочно проект будет готов к декабрю этого года», — сообщили представители компании VL.ru.
Как уточняется, дорога к предполагаемому мосту уже существует — это спуск к Каналу от Университетского проспекта, однако, возможно, ее реконструируют. Общая площадь территории, охваченной планировкой, составляет 10,1 га и включает дорогу вдоль канала, участок поселка Канал, прибрежную зону и часть острова Елены. Предполагается, что выход моста будет организован на участок, принадлежащий МО РФ (кадастровый номер 25:28:060102:2).
По данным мэрии, сроки разработки проектной документации не определены. Ранее планировалось, что строительство моста будет вестись на частные инвестиции, в связи с чем реализация проекта «мини-ВКАД» стала альтернативой более масштабному кольцу транспортного обхода Владивостока, сроки реализации которого остаются неопределенными.