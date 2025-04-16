Текслер обсудил с руководством «Новапорт» развитие аэропортов Южного Урала

Жители Челябинской области активно пользуются услугами авиаперевозчиков. Самолеты, работающие на популярных направлениях, всегда полны. Развитие воздушных гаваней — одно из важных направлений работы регионального правительства.
Успешно работает новое здание аэропорта в Челябинске, ведется разработка проекта реконструкции для аэропорта Магнитогорска. Губернатор, понимая важность вопросов авиадоступности, держит их на личном контроле.
Регулярно вводятся субсидии на определенные направления, с представителями других стран достигаются договоренности о новых рейсах, с партнерами ведутся переговоры об инвестиционных проектах. В апреле такая встреча состоялась с генеральным директором ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Евгением Янкилевичем, заместителем генерального директора по Уральскому кластеру Игорем Лужбиным и генеральным директором АО «Челябинское авиапредприятие» Александром Чугуновым. Речь шла о модернизации инфраструктуры и расширении возможностей для региональных авиаперевозок.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ
Главный проект, который в скором времени начнут реализовывать в Челябинске по инициативе Алексея Текслера, — это строительство нового терминала международных авиалиний. «Челябинская область активно поддерживает модернизацию аэропортов, понимая, насколько важна развитая инфраструктура для привлечения бизнеса и туристов. Текущие инвестиционные проекты обеспечат повышение качества обслуживания пассажиров», — сказал губернатор.
Представитель компании «Новапорт», которая специализируется на комплексном развитии воздушных гаваней, также рассказал, что аэропорт им. Курчатова ждет масштабное благоустройство. Здесь заменят асфальт, заменят бордюры и высадят деревья и цветы.
Что касается Магнитогорска, его вскоре ждет строительство нового аэровокзала — трехэтажного, с двумя телетрапами, которых в старом здании не было. Обновленный комплекс будет способен принять до 200 пассажиров в час.
«Аэропорт для Магнитогорска — один из самых важных объектов, потому что дает возможность жить в городе комфортно, не ощущая себя оторванным от мира. Сегодня количество рейсов неуклонно растет», — цитирует мэра Магнитогорска Сергея Бердникова издание «Верстов. Инфо».
Гендиректор «Новапорта» Евгений Янкилевич отметил, что Челябинская область демонстрирует устойчивый рост по самым разным направлениям, и регион заинтересован в продолжении этого процесса. Поэтому развитие аэропортовой инфраструктуры имеет едва ли не первостепенное значение. Основной целью на сегодня является увеличение пассажиропотока.
ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ
Конечно, определяющим фактором при выборе способа передвижения между городами и странами является цена. Губернатор Алексей Текслер неоднократно подчеркивал важность субсидирования региональных авиаперевозок. Бюджет Челябинской области активно вкладывается в этот вопрос с 2019 года.
Снижение стоимости авиабилетов обеспечивает не только транспортную доступность, но и способствует социально-экономическому развитию региона и увеличению туристических связей. Среди последних поручений, данных главой Южного Урала министерству дорожного хозяйства и транспорта, — рассмотреть возможность увеличить число рейсов в Минеральные Воды и Калининград.
Также стоит вопрос об увеличении частоты рейсов из Челябинска в Минск, до двух раз в неделю. В планах — начать летать в Сочи на самолетах большой вместимости, которые ранее челябинский аэропорт не принимал.