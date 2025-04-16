Текслер обсудил с руководством «Новапорт» развитие аэропортов Южного Урала

Регулярно вводятся субсидии на определенные направления, с представителями других стран достигаются договоренности о новых рейсах, с партнерами ведутся переговоры об инвестиционных проектах. В апреле такая встреча состоялась с генеральным директором ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Евгением Янкилевичем, заместителем генерального директора по Уральскому кластеру Игорем Лужбиным и генеральным директором АО «Челябинское авиапредприятие» Александром Чугуновым. Речь шла о модернизации инфраструктуры и расширении возможностей для региональных авиаперевозок.