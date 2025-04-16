В Таганском районе появится дом по программе реновации

Согласован проект жилого дома, который построят по программе реновации в Центральном административном округе столицы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту многоквартирного дома по программе реновации в Таганском районе. Согласно документации, здание планируют построить на месте расселенной пятиэтажки по адресу: 2-я Дубровская улица, дом 1», — рассказал Иван Щербаков.
Дом будет состоять из одной секции. В нем запроектировано 108 квартир. На первом этаже разместятся колясочная, комната консьержа, помещение для почтовых ящиков и лифтовый холл, а также нежилые помещения коммерческого и общественного назначения с индивидуальными входами с улицы. Подвал отведут под технические нужды — там будет насосная, электрощитовые и индивидуальный тепловой пункт.
Проект соответствует современным нормам пожарной безопасности. В частности, в доме предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, а лифтовые блоки будут отделены от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями. Кроме того, в здании предусмотрен лифт с режимом перевозки пожарных бригад. Все помещения, в том числе квартиры, оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации.
Ранее Мэр Москвы рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».