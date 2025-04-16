В Таганском районе появится дом по программе реновации

Дом будет состоять из одной секции. В нем запроектировано 108 квартир. На первом этаже разместятся колясочная, комната консьержа, помещение для почтовых ящиков и лифтовый холл, а также нежилые помещения коммерческого и общественного назначения с индивидуальными входами с улицы. Подвал отведут под технические нужды — там будет насосная, электрощитовые и индивидуальный тепловой пункт.