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250 многоквартирных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году

Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019−2023 годы» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» завершились в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Источник: Время

Об этом сообщила директор городского департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре, сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

Всего расселено 64 тысячи кв. м аварийного жилья, улучшены жилищные условия 5,2 тысячи граждан.

По новой программе до 2028 года расселению подлежат 250 МКД площадью 94,1 тысячи кв. м, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 годы. Для этого планируется построить три дома по улицам Садовой, Зайцева и 40 лет Победы. 5,6 тысячи кв. м жилья уже расселены по состоянию на начало апреля.