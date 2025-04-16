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Суд потребовал отремонтировать трассу в Омской области до осени

Суд удовлетворил иск в полном объёме.

Источник: Аргументы и факты

Первомайский районный суд г. Омска удовлетворил иск прокуратуры о проведении ремонта автомобильной дороги регионального значения «Тара-Колосовка».

Тарская межрайонная прокуратура выявила многочисленные жалобы граждан на неудовлетворительное состояние дорожного полотна. В ходе проверки было установлено, что дорога не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

После внесения представления в адрес директора КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства» нарушения не были устранены. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника дороги привести её в нормативное состояние.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, установив срок для проведения ремонтных работ до 1 сентября 2025 года.