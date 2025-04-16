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Стали известны зарплаты руководителей омских учреждений культуры

Их доход начинается от 116 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Опубликованы данные о среднемесячных заработных платах руководителей организаций, подведомственных региональному министерству культуры Омской области за 2024 год.

Директор Омской филармонии Ирина Лапшина — 472,7 тысячи рублей;

Директор библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Ремизов — 205,6 тысячи рублей;

Директор колледжа культуры и искусства Зорина Берковская — 204,5 тысячи рублей;

Директор Областного центра культуры «Сибиряк» Наталья Лев — 201,5 тысячи рублей;

Директор Исторического архива Омской области Людмила Чекалина — 190,1 тысячи рублей;

Директор Центра материально-технического обеспечения «Культура» Наталья Литвиненко — 175,3 тысячи рублей;

Директор Государственного центра народного творчества Биктория Багринцева — 172 тысячи рублей;

Директор музыкального училища имени В. Я. Шебалина Олег Неупокоев — 170,7 тысячи рублей;

Директор Центра поддержки развития отрасли культуры Валерий Волошок — 163,8 тысячи рублей;

Директор Большереченского зоопарка Юлия Сырецкая — 161,8 тысячи рублей;

Директор Киновидеоцентра Сергей Фамильцев — 161,2 тысячи рублей;

Директор Дома дружбы Наталья Степанова — 156,2 тысячи рублей;

Директор библиотеки для детей и юношества Ирина Соловьева — 151 тысяча рублей;

Директор Областного дома ветеранов Вячеслав Весна — 134,7 тысячи рублей;

Директор Экспериментальной детской музыкальной школы Людмила Белецкая — 119,9 тысячи рублей;

Директор Омского государственного детского ансамбля Александр Беленя — 116,8 тысячи рублей.