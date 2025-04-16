Инфляция в Казахстане ускорится к концу года до 10,6%

Экономика Казахстана продолжит набирать обороты: согласно новому прогнозу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), в 2025 году ВВП страны вырастет на 5,2%, передаёт BaigeNews.kz. Это немного выше предыдущих ожиданий — благодаря более сильной динамике в конце 2024 года, эффект которой, по оценкам экспертов, сохраняется и в текущем году.