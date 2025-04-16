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Инфляция в Казахстане ускорится к концу года до 10,6%

Экономика Казахстана продолжит набирать обороты: согласно новому прогнозу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), в 2025 году ВВП страны вырастет на 5,2%, передаёт BaigeNews.kz. Это немного выше предыдущих ожиданий — благодаря более сильной динамике в конце 2024 года, эффект которой, по оценкам экспертов, сохраняется и в текущем году.

Источник: Baigenews

Среди основных драйверов роста — увеличение добычи и экспорта нефти, масштабные инфраструктурные проекты и активизация государственных инвестиций в экономику.

Однако на фоне устойчивого роста эксперты также предупреждают об усилении инфляционного давления. К концу 2025 года инфляция может ускориться до 10,6%, чему способствуют внутренние проинфляционные факторы, включая рост потребительского спроса и бюджетных расходов.

Национальный банк сохранит жесткие монетарные условия в течение всего следующего года. Смягчение политики возможно не ранее 2026 года. Среднегодовая базовая ставка в 2025 году, по нашим оценкам, составит 16,5%

отметили в ЕФСР

Тем не менее, в прогнозе подчеркиваются ключевые риски, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность: падение мировых цен на сырьевые товары, особенно нефть, а также недостижение плановых объемов добычи, что может снизить общий темп экономического роста.

Несмотря на возможные внешние и внутренние вызовы, в ЕФСР отмечают, что Казахстан демонстрирует устойчивую экономическую динамику и остается одним из лидеров по росту в регионе.