Инфляция в Казахстане ускорится к концу года до 10,6%

Среди основных драйверов роста — увеличение добычи и экспорта нефти, масштабные инфраструктурные проекты и активизация государственных инвестиций в экономику.
Однако на фоне устойчивого роста эксперты также предупреждают об усилении инфляционного давления. К концу 2025 года инфляция может ускориться до 10,6%, чему способствуют внутренние проинфляционные факторы, включая рост потребительского спроса и бюджетных расходов.
Национальный банк сохранит жесткие монетарные условия в течение всего следующего года. Смягчение политики возможно не ранее 2026 года. Среднегодовая базовая ставка в 2025 году, по нашим оценкам, составит 16,5%
Тем не менее, в прогнозе подчеркиваются ключевые риски, которые могут повлиять на макроэкономическую стабильность: падение мировых цен на сырьевые товары, особенно нефть, а также недостижение плановых объемов добычи, что может снизить общий темп экономического роста.
Несмотря на возможные внешние и внутренние вызовы, в ЕФСР отмечают, что Казахстан демонстрирует устойчивую экономическую динамику и остается одним из лидеров по росту в регионе.