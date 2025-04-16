Легализовать определенные сорта конопли хотят в Казахстане

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса страны, технический каннабис могут разрешить культивировать в промышленных целях.
"В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях.
Министерством сельского хозяйства будет определяться допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли (каннабиса) — предположительно до 0,3%", — сказано в сообщении.
При этом вопросами переработки технической конопли будет заниматься Министерство промышленности.
Отметим, в декабре 2023 года депутат Снежанна Имашева предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики. Тогда она привела статданные: ежегодно правоохранительные органы изымают 20−25 тонн наркотических средств и 95% приходятся на средства каннабисной группы.
«Вероятно, что это только верхушка айсберга. Между тем, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона. Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике. Взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса», — сказала депутат.