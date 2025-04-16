В мэрии Екатеринбурга провели переговоры с владельцами киосков

Он отметил, что в городе сейчас работает 1,5 тыс. законных нестационарных торговых объектов. В мэрии это подтверждают, и претензий к данным объектам у чиновников нет. «Основная проблема в том, что заканчиваются договоры с администрацией Екатеринбурга у этих объектов», — отметил Ступников.