В мэрии Екатеринбурга провели переговоры с владельцами киосков

В администрации Екатеринбурга прошла встреча представителей «Союза НТО» и городских чиновников, посвященная реформе уличной торговли. Об этом рассказал представитель организации, участник переговоров Роман Ступников.
Он отметил, что в городе сейчас работает 1,5 тыс. законных нестационарных торговых объектов. В мэрии это подтверждают, и претензий к данным объектам у чиновников нет. «Основная проблема в том, что заканчиваются договоры с администрацией Екатеринбурга у этих объектов», — отметил Ступников.
Он уточнил, что далее в городе вступают в силу новые правила благоустройства, по которым из 1,5 тыс. НТО может остаться несколько сотен. На встрече участники обсудили возможность продления действия договоров без проведения торгов, пишет «КП-Екатеринбург».
«Мы готовы заключить дополнительные соглашения — если предпринимателю продлевают договор, он готов взять на себя обязанность соответствовать новым правилам. В мэрии сказали, что это сейчас в руках области, и порекомендовали обратиться с этим вопросом к ним», — заявил Ступников.
Отдельный разговор шел о торговых комплексах на остановках. По словам представителей «Союза НТО» их устанавливали, чтобы люди, ждущие транспорт длительное время, могли зайти погреться зимой или взять воды в жару. Нередко людям, которым становилось плохо, помогали продавцы или охранники торговых точек на остановках.