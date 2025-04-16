718 млрд рублей принесёт трасса «Тюмень — Краснодар»

Строительство хорды планируется завершить к 2030 году после завершения проектирования. Она позволит сократить время в пути между Самарой и Краснодаром с 18,5 до 11,5 часов, а также удвоит скорость сообщения между региональными центрами. Ожидается, что благодаря этому туристический поток увеличится на 600 тыс. человек в год.