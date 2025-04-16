718 млрд рублей принесёт трасса «Тюмень — Краснодар»

Эта хорда будет ключевым участком трассы протяжённостью 191 километр, которая пройдёт от обхода Волгограда до Дальнего Западного обхода Краснодара. Она станет частью масштабного проекта по созданию скоростного платного автосообщения от Тюмени до Чёрного моря и Крыма через Екатеринбург, Казань, Тольятти, Саратов и Волгоград.
Строительство хорды планируется завершить к 2030 году после завершения проектирования. Она позволит сократить время в пути между Самарой и Краснодаром с 18,5 до 11,5 часов, а также удвоит скорость сообщения между региональными центрами. Ожидается, что благодаря этому туристический поток увеличится на 600 тыс. человек в год.
Макроэкономический эффект от реализации проекта составит 4,3 триллиона рублей, налоговые поступления — 1,3 трлн рублей, а вклад туризма — около 255,9 млрд рублей, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».