«Уральские локомотивы» прекратили выпуск легендарных электричек «Ласточка»

Предприятие «Уральские локомотивы» прекратило производство поездов «Ласточка». Вместо этого на производстве будут выпускать новые «Финисты». Об этом сообщил руководитель центра управления проектами завода Григорий Голубев. Производство «Ласточек» началось в 2013 году, и за это время было выпущено более 1,2 тысяч вагонов.