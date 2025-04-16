«Уральские локомотивы» прекратили выпуск легендарных электричек «Ласточка»

Предприятие «Уральские локомотивы» прекратило производство поездов «Ласточка». Вместо этого на производстве будут выпускать новые «Финисты». Об этом сообщил руководитель центра управления проектами завода Григорий Голубев. Производство «Ласточек» началось в 2013 году, и за это время было выпущено более 1,2 тысяч вагонов.
16 апреля врио губернатора Свердловской области Денис Паслер оценил ход строительства корпусов, где будут производиться высокоскоростные составы. Как сообщил сам глава региона, такое поручение дал ему президент РФ Владимир Путин.
— Уверен, совместными усилиями властей и предприятия Свердловская область справится с этой важной задачей, и уже в 2027 году первые два электропоезда будут переданы на испытания для последующей сертификации.
Главное отличие «Финиста» от «Ласточки» заключается в изменённой тяговой системе. Это позволит создавать многосоставные поезда. Электричка старого поколения включала в себя максимум десять вагонов. В новых «Финистах» также усовершенствованы кресла, установлены розетки, обновлена система видеоинформирования и добавлены багажные полки.
Кроме того, «Финист» более эргономичен. В новых моделях «клюв», закрывающий сцепку головного вагона и защищающий её от снега, выполнен с автоматическим открыванием.