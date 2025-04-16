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В Волгограде построят котельную для новостроек на улице Качинцев

Мэрия ищет подрядчика, чтобы спроектировать объект коммунальной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде городские власти ищут подрядчика, который спроектирует и построит новую блочно-модульную котельную в Дзержинском районе Волгограда. Необходимость в этом объекте уже назрела давно: в районе активно строятся многоэтажки, которые подключают к старой инфраструктуре. Новая котельная будет подавать тепло и горячую воду в новостройки на улице Качинцев. Пока они запитаны от теплового узла, который вообще уже должен быть выведен из эксплуатации. Есть большой риск оставить жителей без тепла в разгар сезона.

Проект новой котельной также разрабатывают для новостроек на улице Пархоменко и Новороссийской, еще один крупный объект строят для теплоснабжения дополтновской части Центрального района, напомнили в пресс-службе администрации Волгограда.