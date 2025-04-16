В Ростовской области дефицит кадров сохраняется на 25 крупных заводах

В пилотном проекте примут участие следующие предприятия: АО «Роствертол», ООО «КЗ “Ростсельмаш”, ПАО “ТАНТК им. Г. М. Бериева”, ПАО ТКЗ “Красный котельщик”, ФКП “Комбинат “Каменский”, АО “Каменскволокно”, ООО “ПК “Новочеркасский электровозостроительный завод”, АО “Новошахтинский завод нефтепродуктов”, АО “Шахтинский завод Гидропривод” и другие.
Как сказано в сообщении, меры по ликвидации кадрового дефицита разработали исполнительные органы власти совместно с промышленными предприятиями региона. В рамках проекта специалисты уже собрали кадровую потребность до 2030 года.
Дорожные карты проекта включают запрос на поиск желающих получить основную либо дополнительную специальность с последующим трудоустройством на соответствующем предприятии. На данный момент разработаны девять дорожных карт, три из которых уже утверждены, в их числе — карты по предприятиям АО «Алюминий Металлург Рус» и АО «Алмаз».