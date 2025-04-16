В Ростовской области дефицит кадров сохраняется на 25 крупных заводах

Дорожные карты проекта включают запрос на поиск желающих получить основную либо дополнительную специальность с последующим трудоустройством на соответствующем предприятии. На данный момент разработаны девять дорожных карт, три из которых уже утверждены, в их числе — карты по предприятиям АО «Алюминий Металлург Рус» и АО «Алмаз».