Вторую ветку метро в Екатеринбурге помешал построить гигантский госдолг

— Эту тему мы обсуждали с президентом. Ее нельзя было не поднимать, потому что, несмотря на сложность задачи, мы продолжим ее обсуждать дальше. Метро нужно в силу того, что город компактный. По площади он далеко не первый среди миллионников. Считаю, что это неплохо, особенно в транспортном вопросе. Поэтому этой темой заниматься мы будем. У нас нет других вариантов. Этот вопрос все равно должен и будет решаться, — говорит Денис Паслер.