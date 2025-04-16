Вторую ветку метро в Екатеринбурге помешал построить гигантский госдолг

16 апреля 2025 году врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время общения с редакторами СМИ затронул тему строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
По словам главы региона, тема будет обсуждаться и дальше, чтобы прорабатывать варианты строительства второй ветки екатеринбургской подземки.
— Эту тему мы обсуждали с президентом. Ее нельзя было не поднимать, потому что, несмотря на сложность задачи, мы продолжим ее обсуждать дальше. Метро нужно в силу того, что город компактный. По площади он далеко не первый среди миллионников. Считаю, что это неплохо, особенно в транспортном вопросе. Поэтому этой темой заниматься мы будем. У нас нет других вариантов. Этот вопрос все равно должен и будет решаться, — говорит Денис Паслер.
По его словам, несмотря на то, что в финансовом отношении эта тема сложная, она имеет варианты решения.
Также Денис Паслер рассказал, почему за последние 15 лет в уральской столице не появилось ни одной новой станции метро. Всему виной огромный государственный долг Свердловской области, который сегодня составляет 92 миллиарда рублей, плюс 50 миллиардов рублей по концессиям, которые можно плюсовать к госдолгу.
— Долг немаленький. Вспоминая метро, если бы этого долга не было, в общем-то, могли бы на свои деньги его построить. Задачу бы большую решили, — признался Денис Паслер.