В Екатеринбурге планируют снести задние школы № 134 до конца 2025 года

О планах реконструкции школы ранее сообщала компания «Первостроитель» (разработала проектную документацию). В пресс-службе отмечали, что существующее здание учреждения было построено в 1964 году и рассчитано на 600 учащихся. По данным компании, после работ по реконструкции в школе смогут обучаться до 1,5 тыс. человек.
Согласно проекту, новый объект будет состоять из двух корпусов для начальных классов со стороны ул. Комсомольской и учеников старшей и средней школы с фасадами на ул. Педагогическую. «В школе запланировано несколько мультифункциональных зон для проведения лекториев и школьных мероприятий, актовый зал на 450 мест и столовая на 750 человек», — прокомментировали в пресс-службе застройщика.
Под расширение школы отдали участок, на котором расположены здания бывшей поликлиники № 13 и существующей школы. В 2021 году застройщик перевез поликлинику в новое здание, примыкающее к жилому комплексу «Комсомольская, 67».