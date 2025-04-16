Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге планируют снести задние школы № 134 до конца 2025 года

Власти Екатеринбурга намерены снести здание школы 134 во Втузгородке до начала 2026 года, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ глава Кировского района Андрей Корюков. Документация будет подготовлена к середине лета, и к завершению года мы освободим площадку. Это очень хороший шаг с точки зрения будущего выделения средств из федерального, областного или городского бюджета. В последующее годы запланировано строительство здесь новой школы, сказал он.

Источник: Коммерсантъ

О планах реконструкции школы ранее сообщала компания «Первостроитель» (разработала проектную документацию). В пресс-службе отмечали, что существующее здание учреждения было построено в 1964 году и рассчитано на 600 учащихся. По данным компании, после работ по реконструкции в школе смогут обучаться до 1,5 тыс. человек.

Согласно проекту, новый объект будет состоять из двух корпусов для начальных классов со стороны ул. Комсомольской и учеников старшей и средней школы с фасадами на ул. Педагогическую. «В школе запланировано несколько мультифункциональных зон для проведения лекториев и школьных мероприятий, актовый зал на 450 мест и столовая на 750 человек», — прокомментировали в пресс-службе застройщика.

Под расширение школы отдали участок, на котором расположены здания бывшей поликлиники № 13 и существующей школы. В 2021 году застройщик перевез поликлинику в новое здание, примыкающее к жилому комплексу «Комсомольская, 67».