В Екатеринбурге планируют снести задние школы № 134 до конца 2025 года

Власти Екатеринбурга намерены снести здание школы 134 во Втузгородке до начала 2026 года, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ глава Кировского района Андрей Корюков. Документация будет подготовлена к середине лета, и к завершению года мы освободим площадку. Это очень хороший шаг с точки зрения будущего выделения средств из федерального, областного или городского бюджета. В последующее годы запланировано строительство здесь новой школы, сказал он.