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Как будет развиваться Андижанская область — главное

TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Задачи по поддержке малого и среднего предпринимательства, увеличению инвестиций и экспорта, развитию строительства и социальной сферы Андижанской области обсудили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Обозначена возможность обеспечить экономический рост в области на уровне не менее 6 процентов в 2025 году, довести валовой региональный продукт до 105 триллионов сумов, обеспечить занятость 305 тысяч человек, вывести из бедности 150 тысяч человек.

говорится в сообщении

В промышленности:

  • создадут центры машиностроительного и конструкторского производства;
  • изучат технические параметры импортного оборудования, востребованного в промышленности, и предложат альтернативы для местных предприятий;
  • предпринимателям, желающим локализовать такое оборудование, выдадут льготные кредиты до 5 млрд сумов.

В сельском хозяйстве:

  • применят финансовые инструменты для установки солнечных панелей;
  • в Кургантепе заложат интенсивный сад и виноградник промышленного типа на 300 гектарах;
  • неэффективные теплицы из других регионов перенесут в Андижан и передадут населению в лизинг;
  • в махалли доставят дешевые семена и минеральные удобрения.

В рыбоводстве:

  • разработан проект по привлечению $15 млн от Азиатского банка развития для выращивания рыбы интенсивным способом на 320 гектарах и кооперации с 500 домохозяйствами.
  • Глава республики дал указания взять проект под контроль и в целом развивать в стране рыбоводство.

В сфере туризма:

  • поставлена задача завершить 25 проектов на сумму $125 млн, привлечь 3,5 млн иностранных и местных туристов и довести экспорт туризма до $200 млн.

Инвестиции и экспорт:

  • в этом году объем иностранных инвестиций составит $3,1 млрд, будут запущены 23 крупных и 321 малых и средних проектов на сумму $1 млрд. Имеется возможность довести экспорт до $1,5 млрд, объем локализации — до 10 трлн сумов.

Ежегодно из Андижана в Кыргызстан экспортируется продукции на 200 миллионов долларов. В целях расширения взаимной торговли предложено создать свободные торгово-промышленные зоны в Кургантепе и Ходжаабаде.

говорится в сообщении

Кроме того, на аукцион выставят 360 неэффективно используемых объектов недвижимости в области и создадут условия для предпринимательских проектов.

Как отмечалось, на арыках и каналах с высокой скоростью потока возможно строительство малых и микро-ГЭС общей мощностью 75 мегаватт. Предпринимателям, участвующим в этом, выдадут кредиты на 7 лет под 12% с льготным трехлетним периодом.

Развитие строительства и инфраструктуры:

  • в этом году планируют строительство 245 многоквартирных домов на 9 700 квартир, что обеспечит занятость 10 тыс. человек;
  • отремонтируют более 1000 километров дорог и мостов.

Из-за нехватки мощности магистрального водопровода Ханабад — Андижан в шести районах 510 тысяч человек испытывают трудности с водоснабжением. В связи с этим было подчеркнуто, что необходимо построить вторую линию водопровода с участием Азиатского банка развития.

говорится в сообщении

Также даны поручения по повышению пропускной способности дорог, соединяющих регион с соседними государствами, развитию общественного транспорта между городом Андижан и районами.

Социальная сфера:

  • доля высокотехнологичных хирургических операций в Андижане достигнет 40%;
  • обеспечат занятость 15 тыс. выпускников техникумов;
  • 6 тыс. студентов охватят дуальным образованием;
  • четыре программы высшего образования по направлениям инженерии, медицины, экономики и аграрной сферы будут аккредитованы на международном уровне;
  • примут меры по развитию медицинского образования и туризма, увеличению числа круглосуточных частных медицинских пунктов в махаллях;
  • систему поощрения директоров школ, повысивших потенциал и эффективность, внедрят и в техникумах;
  • по инициативе главы государства каждый год в городе Бабуре будут проводить фестиваль художников. Победителей наградят подарком президента — автомобилями.