Экономика Казахстана выросла на 5,8%, но эксперты предупреждают о рисках

Согласно последним данным БНС АСПиР РК за январь-февраль 2025 года, краткосрочный экономический индикатор за этот период составил 107,3%, а в феврале — 110,3% (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). Однако, как отмечают аналитики, этот рост обеспечивается преимущественно за счет внутренней активности, в то время как внешняя торговля демонстрирует отрицательную динамику.