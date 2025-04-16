«Авилон»: автомобили Kia после возвращения в РФ будут на 30% дороже китайских

Несмотря на все сложности, многие российские клиенты и дилеры с радостью воспримут возвращение Hyundai Motor и с удовольствием откажутся от китайских брендов, считает автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, важным фактором здесь стало то, что Kia не вела себя неуважительно по отношению к клиентам и дилерам, и поддерживала гарантийное обслуживание.