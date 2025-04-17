Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 17 апреля

В Национальном банке изменили курсы валют на 17 апреля 2025 года, четверг. В итоге повысились курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На четверг, 17 апреля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0846 белорусского рубля, 1 евро — 3,5046 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6620 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 15 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше. Ощутимее скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0019 белрубля, курс евро повысился на 0,0099 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0002 белрубля.
Тем временем БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.