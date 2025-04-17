Евростат назвал страну-лидера ЕС по уровню инфляции

В марте 2025 года самый высокий годовой уровень инфляции среди стран Евросоюза (ЕС) был зафиксирован в Румынии и составил 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Уточняется, что в тройку государств с наиболее высокой инфляцией также вошли Венгрия (4,8%) и Польша (4,4%). Наименьшие показатели отмечены во Франции (0,9%), Дании (1,4%) и Люксембурге (1,5%).
В еврозоне инфляция в марте составила 2,2%, что немного ниже февральского показателя (2,3%) и уровня годичной давности (2,4%). В целом по ЕС годовой рост цен оценивается в 2,5% против 2,7% в конце зимы.
Ранее Евростат сообщал об увеличении импорта фармпродукции из РФ в страны ЕС. Так, за ноябрь 2024 года Евросоюз закупил соответствующей продукции на €38,8 млн.