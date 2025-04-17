Казахстанские обменные пункты жалуются на «белые» доллары

Так называют старые американские купюры, от которых уже отказались во многих странах. В Казахстане же обменные пункты обязаны принимать банкноты независимо от года выпуска. Со слов специалистов обменных пунктов, избавиться от устаревших денег стало сложно. Менять «белые» доллары на современные помогает Нацбанк, но эта процедура не из легких и занимает много времени, передает КТК.