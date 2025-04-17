Молдова потеряла статус мирового производителя вина

15 апреля в международной организации виноградарей и виноделов рассказали, что продажи винограда в 2024 году упали на 3,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 214,2 млн гектолитров. По данным организации, мировые продажи популярного алкоголя упали до самого низкого уровня с 1961 года.