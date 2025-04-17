Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить больше 100 рублей

Рост курса в начале года объясняют техническими причинами: закрытие санкционных позиций на бирже, налоговые платежи и временное снижение геополитических рисков. Однако эти факторы уже исчерпали себя. В ближайшие месяцы рубль также может столкнуться с давлением из-за сокращения профицита торгового баланса и возможного падения цен на сырьё.