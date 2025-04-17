Под вкусы Китая: в Приморье начнут выпускать чипсы для экспорта

«Мы планируем выходить не только на российский, но и на китайский рынок. Для этого уже сейчас прорабатываем линейку вкусов, которая понравится потребителям обеих стран», — заявил гендиректор компании Олег Игнатович.
Производство мощностью 30 тонн чипсов в месяц откроется во втором квартале 2025 года. Объем инвестиций в проект составит 20 млн рублей.
Как отметили в компании, ключевым преимуществом статуса резидента СПВ является режим свободной таможенной зоны, который позволит снизить затраты на импорт оборудования.
Напомним, ранее стало известно, какие российские продукты нравятся китайцам больше всего. За чем граждане из Поднебесной выстраиваются в очереди, можно прочитать по ссылке.